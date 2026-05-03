За четыре часа средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника

За четыре часа российские средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника над несколькими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО продолжали активно работать по целям. Были перехвачены четыре авиабомбы и один реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, уничтожено 740 украинских беспилотников самолётного типа.