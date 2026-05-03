Чем дольше запой, тем тяжелее «отмена»: Кому грозит белая горячка

Белая горячка (алкогольный психоз) может развиться не только у заядлых алкоголиков, но и у умеренно пьющих на фоне стресса, после черепно-мозговых травм, болезней печени, панкреатита, инфекций или даже однократного приёма суррогата. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог Рафаэль Хакимзанов.

Психоз — это реакция мозга на исчезновение спиртного после длительной интоксикации. Алкоголь перестаёт угнетать нервную систему, из-за чего возникает гипервозбуждение.

«Чем дольше и обильнее был запой, тем тяжелее будет «отмена» и тем выше риск», — объяснил доктор. По словам врача, такое случается не только у заядлых алкоголиков, но и у людей, которые могут себя контролировать в этом плане.

