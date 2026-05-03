У распиаренного Украиной нового охотника за «Геранями» нашлась «ахиллесова пята»

Украина засветила на фронте новый зенитный ракетный комплекс STASH, который, предположительно, выпускается силами США и Израиля. Система якобы должна помочь в борьбе с мощными российскими дронами «Герань». Однако военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что комплекс легко обнаружить и он бесполезен для перехвата ракет.

В ЗРК STASH встроена система дневного и ночного видения. Она распознаёт летящий беспилотник, разворачивает систему и открывает огонь по объекту. Оснащены комплексы ракетами AGM-114 Hellfire. Эти снаряды использовались американцами для размещения на боевых вертолётах и были заточены для «охоты» на дроны. Но у комплекса и ракет есть слабые места.

«Если её [ракету от ЗРК STASH] применять на поле боя, её легко будет обнаружить по излучению РЛС и уничтожить. Что касается крылатых ракет, которые применяются [ВС РФ], вероятность их уничтожения практически близка к нулю. Случайно может совпасть несколько факторов, случайно может поразить, но вероятность минимальна. Что касается баллистических целей, это вообще исключается», — пояснил Кнутов.

Напомним, на Украине впервые заметили неизвестный раньше зенитный ракетный комплекс STASH. Предположительно, его разработала американская компания V2X. Видео боевой работы нового ЗРК обнародовала пресс-служба Воздушного командования ВСУ «Запад». Комплекс, установленный на прицепе, использует в качестве зенитных ракеты AGM-114L Longbow Hellfire и оснащён израильской РЛС RADA. Появление STASH на поле боя означает, что западные производители продолжают поставлять и испытывать новое оружие в реальных боевых условиях.