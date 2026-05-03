3 мая, 10:32

У распиаренного Украиной нового охотника за «Геранями» нашлась «ахиллесова пята»

Эксперт Кнутов: Новый украинский ЗРК STASH легко обнаружить по излучению РЛС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Украина засветила на фронте новый зенитный ракетный комплекс STASH, который, предположительно, выпускается силами США и Израиля. Система якобы должна помочь в борьбе с мощными российскими дронами «Герань». Однако военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что комплекс легко обнаружить и он бесполезен для перехвата ракет.

В ЗРК STASH встроена система дневного и ночного видения. Она распознаёт летящий беспилотник, разворачивает систему и открывает огонь по объекту. Оснащены комплексы ракетами AGM-114 Hellfire. Эти снаряды использовались американцами для размещения на боевых вертолётах и были заточены для «охоты» на дроны. Но у комплекса и ракет есть слабые места.

«Если её [ракету от ЗРК STASH] применять на поле боя, её легко будет обнаружить по излучению РЛС и уничтожить. Что касается крылатых ракет, которые применяются [ВС РФ], вероятность их уничтожения практически близка к нулю. Случайно может совпасть несколько факторов, случайно может поразить, но вероятность минимальна. Что касается баллистических целей, это вообще исключается», — пояснил Кнутов.

Турецкие наёмники на Украине жалуются на снижение выплат

Напомним, на Украине впервые заметили неизвестный раньше зенитный ракетный комплекс STASH. Предположительно, его разработала американская компания V2X. Видео боевой работы нового ЗРК обнародовала пресс-служба Воздушного командования ВСУ «Запад». Комплекс, установленный на прицепе, использует в качестве зенитных ракеты AGM-114L Longbow Hellfire и оснащён израильской РЛС RADA. Появление STASH на поле боя означает, что западные производители продолжают поставлять и испытывать новое оружие в реальных боевых условиях.

Татьяна Миссуми
