Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Это уже шестой БПЛА с ночи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр столицы.
А в Воронежской области из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на местном предприятии.
