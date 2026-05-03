3 мая, 10:30

Песков: Цены на нефть вырастут, если удары по инфраструктуре РФ продолжатся

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Цены на нефть могут вырасти ещё сильнее, если украинские удары по российской экспортной инфраструктуре продолжатся. Об этом автору ИС «Вести» Павлу Заубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Владимира Зеленского по просьбе Запада прекратить атаки.

«Ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут ещё расти», — сказал представитель Кремля. Песков указал, что на текущий момент сырьё торгуется на уровне в более чем 120 долларов за баррель.

Песков заявил о возвращении к жёсткой конфронтации с Европой

Ранее Дмитрий Песков заявил, что мнение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа насчёт действий Киева схожи. По словам представителя Кремля, главы государств высказались об этом в ходе последнего телефонного разговора.

Матвей Константинов
