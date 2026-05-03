Песков: Цены на нефть вырастут, если удары по инфраструктуре РФ продолжатся

Цены на нефть могут вырасти ещё сильнее, если украинские удары по российской экспортной инфраструктуре продолжатся. Об этом автору ИС «Вести» Павлу Заубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Владимира Зеленского по просьбе Запада прекратить атаки.

«Ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут ещё расти», — сказал представитель Кремля. Песков указал, что на текущий момент сырьё торгуется на уровне в более чем 120 долларов за баррель.