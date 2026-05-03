3 мая, 10:57

Взрывные танцы: Снаряд нашли у полигона с 17 тысячами рейверов во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Во Франции недалеко от военного полигона в коммуне Бурж, где с 1 мая проходит нелегальная вечеринка с участием около 17 тысяч человек, обнаружен снаряд. Об этом сообщила радиостанция ici и газета Le Parisien.

Боеприпас нашли у шоссе D102, сапёры переместили его в безопасную зону. Министр внутренних дел Лоран Нуньес прибудет на место в воскресенье и облетит полигон на вертолёте.

Проходящее там мероприятие не согласовали из-за опасности неразорвавшихся снарядов (в этом районе их много). Местные жалуются, что участники вечеринки шумят и мусорят. Организаторы ожидали до 30 тысяч человек, теперь им грозит судебное преследование.

Ранее Life.ru рассказывал, что тысячи французов устроили тусовку на военном полигоне близ коммуны Бурж в центральной части страны. Власти призвали уже прибывших не разжигать огонь, не копать землю и не подбирать с неё никакие предметы.

Владимир Озеров
