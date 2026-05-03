Покупка женой министра обороны Украины Михаила Федорова суперъяхты за 26 миллионов евро — наглядный пример конвертации гибели украинцев в роскошную жизнь для главарей киевского режима. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья, автомобили, активы «лидеров киевского режима», — написал дипломат.

Украинцам наверняка приятно, что молодой глава оборонного ведомства так любит свою супругу и может делать подобные знаки внимания, добавил дипломат.

Напомним, на днях стало известно, что супруга украинского министра обороны Михаила Фёдорова приобрела яхту Tankoa S501 Vertige почти за 26 миллионов евро. Длина судна составляет около 50 метров, оно зарегистрировано под французским флагом, а схема владения, вероятно, подстроена под требования законодательства Евросоюза — по местным правилам часть собственности на такую яхту должна принадлежать гражданину или компании из ЕС.