В Литве не исключают саботаж после двух железнодорожных аварий подряд

В Литве за два дня произошли две железнодорожные аварии. Власти не исключают, что это мог быть саботаж, заявил журналистам глава Минтранса Юрас Таминскас.

«Обе аварийные ситуации, имевшие место в пятницу и субботу, расследуются. Оцениваем их со всех ракурсов», — сказал он, добавив, что что пока трудно сказать точно, с чем связаны инциденты.

Расследование ведут специальный отдел Минюста, литовские железные дороги и полиция. Основная версия полиции — технические неисправности. Признаков умышленных действий пока не нашли.

Первая авария случилась в пятницу на станции Гуджюнай — с путей сошли три платформы с щебнем. В субботу вечером в Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и несколько цистерн с метанолом, который везли в немецкий Дуйсбург. Никто не пострадал, утечки ядовитого вещества не было. Остальные вагоны остались стоять на путях.

В Ростове-на-Дону троих местных жителей приговорили к тюремным срокам — от 10,5 до 20 лет — за подготовку и поджог железнодорожных объектов. Диверсанты действовали по заданию куратора, который также передал им координаты других релейных шкафов в Пролетарском районе.