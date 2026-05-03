Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 11:14

Пошло лето! В Москве впервые с начала года зафиксировали 20 градусов тепла

Синоптик Леус: 3 мая стало самым тёплым днём в Москве с начала года

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Воскресенье в российской столице стало самым тёплым днём с начала 2026 года. Об этом в своём телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, к часу дня воздух в столице прогрелся до 20 градусов выше нуля — также впервые с начла года. Предыдущий температурный рекорд 2026 года принадлежал последнему дню марта — тогда столбики термометров поднялись до +17,6°.

«Однако в тёплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника — завтра в столице ещё теплее — до +23...+25°!» — сообщил синоптик.

Москвичам рассказали о погоде до +18 в День Победы
Москвичам рассказали о погоде до +18 в День Победы

Ранее ведущий синоптик центра «ФОБОС» рассказал, что календарное лето в столицу придёт 4 мая. По словам метеоролога, сначала воздух прогреется до обычной для мая нормы. Затем столбики термометров поползут вверх. Москвичей ждёт череда аномально жарких дней.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar