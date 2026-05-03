Пошло лето! В Москве впервые с начала года зафиксировали 20 градусов тепла

Воскресенье в российской столице стало самым тёплым днём с начала 2026 года. Об этом в своём телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, к часу дня воздух в столице прогрелся до 20 градусов выше нуля — также впервые с начла года. Предыдущий температурный рекорд 2026 года принадлежал последнему дню марта — тогда столбики термометров поднялись до +17,6°.

«Однако в тёплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника — завтра в столице ещё теплее — до +23...+25°!» — сообщил синоптик.

Ранее ведущий синоптик центра «ФОБОС» рассказал, что календарное лето в столицу придёт 4 мая. По словам метеоролога, сначала воздух прогреется до обычной для мая нормы. Затем столбики термометров поползут вверх. Москвичей ждёт череда аномально жарких дней.