Силуанов дал положительный прогноз по росту экономики России

Министр финансов России Антон Силуанов сделал позитивный прогноз относительно будущего российской экономики. По его словам, ведомство ожидает возобновления роста.

«В прогнозах — положительный [рост]», — сказал глава Минфина журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, начнёт ли экономика страны снова расти.

Журналист также поинтересовался у Силуанова, о чём он беседовал с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной перед российско-конголезскими переговорами в Кремле 29 апреля. Министр ответил, что они обсуждали текущее состояние экономики РФ, включая ключевые ставки, курс рубля и параметры бюджета.

Никаких других деталей разговора Силуанов не раскрыл, отметив лишь, что диалог между финансовым и монетарным ведомствами ведётся в рабочем режиме. Рынки, судя по реакции, восприняли слова министра как сигнал, что в ближайшее время кардинальных изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, если только внешние шоки не повлияют на прогнозы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на три года на случай падения цен на нефть. По его словам, возможный выход ОАЭ из ОПЕК и последующий рост добычи могут обрушить рынок, хотя текущая ситуация зависит и от событий вокруг Ормузского пролива. Он отметил, что важно заранее понимать последствия прекращения координации добычи внутри ОПЕК.