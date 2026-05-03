В Туапсе собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов
Очистка пляжа в Туапсе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов собрали в Туапсинском муниципальном округе после пожара на территории морского терминала, возникшего из-за украинской атаки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Работы по ликвидации последствий продолджаются.
«Собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязнённого грунта и водомазутной смеси, в том числе 1 620 кубометров за последние сутки», — говорится в сообщении.
Тем временем в соседнем Сочи не фиксируют следов нефтепродуктов, мониторингом занимается специальная группа из 30 человек — сотрудники районных администраций, ведомств и арендаторы пляжей. Как сообщили в администрации города-курорта, акватория Чёрного моря чиста.
Напомним, нефтяные пятна на побережье Туапсе появились из-за пожаров на территории морского терминала. Сейчас специалисты устраняют последствия инцидента. Власти обещают привести пляжи в порядок к началу июня. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе.
