В Туапсе собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов

Более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов собрали в Туапсинском муниципальном округе после пожара на территории морского терминала, возникшего из-за украинской атаки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Работы по ликвидации последствий продолджаются.

«Собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязнённого грунта и водомазутной смеси, в том числе 1 620 кубометров за последние сутки», — говорится в сообщении.

Тем временем в соседнем Сочи не фиксируют следов нефтепродуктов, мониторингом занимается специальная группа из 30 человек — сотрудники районных администраций, ведомств и арендаторы пляжей. Как сообщили в администрации города-курорта, акватория Чёрного моря чиста.