3 мая, 12:15

Оттолкнула волонтёра и убежала: Пропавшая в Туапсе девочка не погибла и уже 2 недели выживает в лесу

Пропавшую после атаки ВСУ девочку в Туапсе заметили живой в лесу

Пропавшая после атаки украинских войск 14-летняя девочка из Туапсе жива, её заметили в лесу. Об этом пишет Baza.

Лера Бокова. Фото © VK / Туапсе

Леру Бокову искали на протяжении двух недель. Один из сотрудников поискового отряда «Ратиборец» недавно заявил, что видел подростка в лесу, однако девочка, по его словам, оттолкнула мужчину и убежала.

Поиски продолжаются. Волонтёры ежедневно фиксируют на тепловизорах перемещение фигуры, похожей на ребёнка, но обнаружить её пока не получается. Родители школьницы предположили, что дочь действительно могла убежать в лес в состоянии контузии, чтобы найти там укрытие. Также они не исключили, что из-за пережитого стресса девочка могла потерять память.

В Тульской области нашли семилетнюю девочку, 12 часов она пробыла у подружки

Напомним, девочка пропала послё массированного налёта дронов ВСУ на Туапсе. Её останки тогда не нашли, но тем не менее признали погибшей. Родители не приняли такого решения и организовали поиски дочери. За это время спасатели находили следы в лесу, которые могут принадлежать пропавшей, а собака даже взяла её след, но из-за царившей в конце апреля ветренной и дождливой погоды запах обрывался.

Юрий Лысенко
