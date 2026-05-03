Оттолкнула волонтёра и убежала: Пропавшая в Туапсе девочка не погибла и уже 2 недели выживает в лесу

Пропавшая после атаки украинских войск 14-летняя девочка из Туапсе жива, её заметили в лесу. Об этом пишет Baza.

Леру Бокову искали на протяжении двух недель. Один из сотрудников поискового отряда «Ратиборец» недавно заявил, что видел подростка в лесу, однако девочка, по его словам, оттолкнула мужчину и убежала.

Поиски продолжаются. Волонтёры ежедневно фиксируют на тепловизорах перемещение фигуры, похожей на ребёнка, но обнаружить её пока не получается. Родители школьницы предположили, что дочь действительно могла убежать в лес в состоянии контузии, чтобы найти там укрытие. Также они не исключили, что из-за пережитого стресса девочка могла потерять память.

Напомним, девочка пропала послё массированного налёта дронов ВСУ на Туапсе. Её останки тогда не нашли, но тем не менее признали погибшей. Родители не приняли такого решения и организовали поиски дочери. За это время спасатели находили следы в лесу, которые могут принадлежать пропавшей, а собака даже взяла её след, но из-за царившей в конце апреля ветренной и дождливой погоды запах обрывался.