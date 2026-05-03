На поддержку специальной военной операции из казны Бурятии в 2025 году было направлено более 5,5 миллиарда рублей. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что власти продолжают помогать фронту.

«Более 5,5 миллиардов рублей в прошлом году только из нашего бюджета, из республиканского, было направлено на поддержку СВО. И сегодня мы также не останавливаем финансирование», — отметил Цыденов.

По словам политика, сейчас главная задача — обеспечивать армию и бойцов всем необходимым, помогать стране, чтобы победа была достигнута как можно быстрее и цели спецоперации были выполнены в полном объёме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва может воздействовать на Владимира Зеленского за счёт достижения целей специальной военной операции. В Кремле рассматривают такой вариант. Он обсуждается в рамках нынешней ситуации.