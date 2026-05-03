Два брата не смогли заменить на УДО пожизненное в «Чёрном дельфине» за 6 убийств

Суд в Оренбургской области отказал в освобождении двум братьям, отбывающим пожизненное заключение за жестокое убийство семьи из шести человек, включая двоих детей. Ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Оренбуржья.

«Осуждённые в сентябре 1994 года создали банду и в 1997 году напали на семью с целью завладения деньгами и ценным имуществом – шесть потерпевших, в том числе и дети, были убиты с особой жестокостью. Мужчины настаивали на своем исправлении, проведя более 25 лет в местах лишения свободы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Представитель прокуратуры обратил внимание суда на неоднократные нарушения осуждёнными установленного порядка отбывания наказания. Речь идёт о братьях Сергее и Геннадии Лазаревых из Краснодарского края.

«Суд согласился с позицией работника прокуратуры и отказал мужчинам в удовлетворении ходатайств», — подчеркнули в ведомстве

Они убили семью на территории Украины, были арестованы в Грузии, а в 2001 году московский суд приговорил их к пожизненному сроку. В ходе процесса было доказано, что преступники перед убийством жестоко пытали жертв, требуя золото и деньги. Братья отбывают наказание в ИК-6 в Оренбургской области, известной как «Чёрный дельфин» — одна из самых суровых колоний для пожизненно осуждённых в России. Суд посчитал, что исправление не достигнуто, а социальная справедливость не восторжествует, если выпустить их на свободу.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в «Чёрном дельфине», вновь получил отказ в трудоустройстве, сообщил его адвокат Дмитрий Трубников. По словам защиты, колония под различными предлогами отвечает, что производственной необходимости нет.