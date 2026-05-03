«Как зоозащитника живодёром назвать»: Археолог Бутягин высказался об абсурдных обвинениях Киева

Российский археолог Александр Бутягин, недавно освобождённый в ходе обмена заключёнными на польско-белорусской границе, назвал обвинения со стороны Украины обидными и неприятными, сравнив их с тем, как если бы зоозащитника назвали живодёром. Его слова приводит ИС «Вести».

«Это всё равно что защитника животных обвинить в том, что он живодёр. Памятник, которому я отдал большую часть жизни, а меня обвиняют, что я его уничтожал», — сказал археолог.

Претензии Киева связаны с раскопками в крымском Мирмекии, где Бутягин работал с 1999 года. За это время исследователь нашёл тысячи артефактов и несколько уникальных кладов с монетами. Они хранятся в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи.

Археолог Эрмитажа Александр Бутягин вернулся в Петербург после обмена заключёнными. С декабря 2025 года он находился в польском СИЗО по запросу Украины. Учёного освободили на границе Беларуси и Польши. Сам исследователь назвал задержание частью комплексной кампании по очернению России на мировой арене.