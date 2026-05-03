3 мая, 12:44

Швеция запустила первый из 10 спутников для шпионажа за Армией России

Обложка © freepik / vecstock

Швеция отправила в космос свой первый спутник, чтобы собирать секретную военную информацию о России, в течение ближайших двух лет страна запустит 10 таких спутников для шпионажа. Об этом сообщил портал SVT.

«Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X», — говорится в тексте.

Запуск занял всего 10 минут, аппарат выйдет на заданную орбиту в течение месяца. Руководитель Космических сил Швеции Андерс Сундеман уже пояснил, что сейчас необходимые разведданные приходится получать от союзников или от коммерческих структур. Чиновник добавил, что Швеции придётся действовать в ускоренном режиме, чтобы отправить на орбиту все 10 аппаратов и наладить получение информации с них.

По данным SVT, шведские спутники будут выискивать возможные военные цели на российской территории, а также следить за передвижениями Армии РФ.

«Царствуют, но не правят»: Медведев осадил политические амбиции Карлов

Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Классон в интервью The Times выразил мнение, что Россия намерена испытать единство Североатлантического альянса. По его словам, Москва может предпринять действия по установлению контроля над одним из островов в Балтийском море после завершения конфликта на Украине, чтобы проверить реакцию НАТО.

Татьяна Миссуми
