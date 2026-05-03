«Никакой угрозы»: Начальник штаба ВС Литвы не видит опасности с моря от России

Начальник оборонного штаба Вооружённых сил Литвы Гедрюс Пременецкас заявил, что угрозы для республики на Балтике со стороны России в настоящее время нет. Об этом он рассказал в интервью порталу LRT.

«В настоящее время не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путём», — сообщил военный.

Пременецкас добавил, что любое движение в море было бы замечено. При этом он отметил, что российский флот в акватории Балтии действует постоянно.

А, по словам замглавы МИД Александра Грушко, Запад репетирует сценарии блокады Калининграда. Вильнюс тем временем одобрил расширение и создание новых полигонов у российских границ.