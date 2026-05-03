В Марокко пропали двое военных США, участвовавших в учениях «Африканский лев»

Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило о пропаже двоих американских военнослужащих в Марокко. Они участвовали в совместных учениях.

«Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях «Африканский лев 2026», пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи учебной зоны Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан в Марокко», — говорится в сообщении командования в соцсети X.

Ранее Life.ru рассказывал, что на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026. В них участвуют более 3,5 тысячи военных из нескольких стран альянса. Среди участников — американский 2-й кавалерийский полк и сотни единиц техники.