В Марокко пропали двое военных США, участвовавших в учениях «Африканский лев»
Американские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило о пропаже двоих американских военнослужащих в Марокко. Они участвовали в совместных учениях.
«Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях «Африканский лев 2026», пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи учебной зоны Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан в Марокко», — говорится в сообщении командования в соцсети X.
