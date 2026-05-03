3 мая, 13:02

Сырский заявил о нехватке боевых медиков и машин для эвакуации раненых в ВСУ

Александр Сырский. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Украинской армии на фронте не хватает младших медработников, особенно боевых медиков. Об этом написал в социальных сетях главком Александр Сырский. По его словам, это — один из ключевых вопросов, остающихся перед командованием ВСУ.

«Именно на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае и в условиях осложнённой эвакуации», — написал Сырский. Также остро не хватает бронированных, полноприводных и проходимых машин для вывоза раненых.

Сырский приехал на фронт и пожаловался, что активность ВС РФ возросла

Раньше главком ВСУ Александр Сырский, который ещё недавно говорил о «контрнаступлениях» и «нерушимой обороне», сделал тяжёлое для Киева заявление. По его словам, ситуация на фронте для украинской армии остаётся сложной, а российские войска наступают почти по всей линии фронта.

Наталья Афонина
