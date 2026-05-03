Семья искалеченного шкафом в школе ребёнка пытается добиться справедливых выплат

Родители второклассника, на которого в школе рухнул 300-килограммовый тир, почти год пытаются добиться справедливой компенсации. Ребёнок остался инвалидом, а семья едва справляется с медицинскими расходами, узнал «Mash на Мойке».

У мальчика парализована левая половина лица, пропал слух на левом ухе, один глаз стал косить. Виновной признали директора школы — в июне её приговорили к двум годам условно.

Мать ребёнка была вынуждена уйти с работы, отец работает круглосуточно. Сам школьник, несмотря на инвалидность, отказался переходить на домашнее обучение — ходит в школу, совмещая учёбу со сложной реабилитацией и процедурами.

В апреле завершился суд о компенсации. Семья требовала 4 миллиона рублей для ребёнка и по 2 миллиона каждому из родителей. Однако суд значительно снизил сумму: мальчику присудили миллион, родителям — по 800 тысяч рублей.

Мать и адвокат считают, что этого слишком мало, учитывая всю боль и страдания. Сейчас родители готовят апелляцию, чтобы добиться большей компенсации.

Трагедия произошла в феврале прошлого года. На парнишку упал незаконно установленный на втором этаже школы и плохо закреплённый 300-килограммовый тир. Старшеклассники чудом смогли достать Артемия из-под рухнувшей махины — он лежал в луже крови без сознания. Состояние было крайне тяжёлым: открытая черепно-мозговая травма, переломы основания черепа, ушиб мозга тяжёлой степени, поражение нервов.