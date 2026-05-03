Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа после детонации дрона водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают помощь. Транспортное средство повреждено.

Шесть мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В городе Шебекино дроны атаковали два многоквартирных дома. В результате ранена женщина. В Шебекинской ЦРБ у неё диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы. После оказания помощи её переведут в горбольницу №2 Белгорода. В одном доме повреждены кровля и припаркованный автомобиль, во втором — фасад, остекление четырёх квартир и ещё один легковой автомобиль.

В городе Грайворон беспилотник ударил по легковому автомобилю. Ранена женщина. В районной больнице у неё выявили минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки. Для дальнейшего обследования и лечения её доставили в горбольницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены автомобиль и три частных домовладения.

Также в больницу обратились три женщины, пострадавшие накануне при ударе дрона в посёлке Дубовое Белгородского округа. Им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась — пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Раньше в Белгородской области в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус погибли три женщины, ещё восемь человек пострадали. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, удар по автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа нанесли украинские военные. Трое погибших скончались на месте.