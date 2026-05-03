Над Белгородской областью сбили воздушные цели ВСУ

Украинские военные попытались с воздуха атаковать Белгородскую область, все цели обнаружены и перехвачены системой ПВО. Информацией поделился в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на данный момент не поступала», — пишет Гладков.