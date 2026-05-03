«Никогда» пять раз подряд: Мерц нахамил умирающей от рака немке из-за жалобы

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц в резкой форме ответил на вопрос онкобольной жительницы страны, которую волновали планы властей по сокращению расходов на медицину. Об инциденте пишет Bild.

Всё случилось 30 апреля на встрече канцлера с народом в городе Зальцведель. Одна из участниц взяла микрофон и рассказала, что у неё четвёртая стадия рака кожи, и она едва ли может наскрести деньги даже на собственные похороны. Женщина спросила, почему правительство собирается урезать бюджеты больниц, но при этом пыталось повысить оклады министрам.

По информации издания, Мерц скривился, даже не дослушав вопрос до конца. Затем он бросился опровергать обвинения, не пытаясь скрыть раздражение.

«Никогда, — произнёс он пять раз подряд. — Никогда никем не рассматривалась возможность повышения окладов членам правительства. Никогда. Мною в том числе. Всё остальное — ложное утверждение».

Как выяснил Bild, две недели назад действительно вносился законопроект о прибавке чиновникам почти на 40 тысяч евро. Поскольку зарплата канцлера привязана к таким выплатам, она тоже выросла бы. Однако после шума в прессе министр внутренних дел Александер Добриндт от идеи отказался.