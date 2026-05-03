Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию из-за введённых ограничений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
Московский аэропорт Внуково временно принимает и отправляет авиарейсы по согласованию, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это свящзано с введёнными ограничениями. Пассажиров призывают следить за табло.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — говорится в сообщении.
Ранее ограничения были введены в другом столичном аэропорту — Домодедово. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы по согласованию.
