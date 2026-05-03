Аэропорт Домодедово временно отправляет рейсы по согласованию с органами
Московский аэропорт Домодедово продолжает работу, но принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в своём телеграм-канале.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге более сорока рейсов были задержаны на период от двух часов в аэропорту Пулково. До этого сообщалось, что утром 3 мая в воздушной гавани сняты временные ограничения на приём и выпуск судов.
