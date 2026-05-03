3 мая, 14:22

Советник Хаменеи пригрозил отправить корабли и войска США на кладбище

Приближённый верховного лидера Ирана Мохсен Резайи опубликовал жёсткое заявление в адрес Соединённых Штатов. Политик назвал Вашингтон единственной в мире пиратской державой, обладающей авианосцем.

«Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на кладбище», — написал Резайи на своей странице в соцсети X.

Кроме того, советник иранского лидера сравнил возможную участь американских моряков и боевых судов с недавней катастрофой самолёта США, который разбился в Исфахане. По его мнению, итог для американцев будет таким же плачевным.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления боевых действий против Ирана. Он ответил, что это возможно, если Исламская Республика «поступит неподобающе». Противостояние США и Ирана официально завершилось 1 мая. Белый дом уведомил об этом Конгресс. Всё дело в 60-дневном сроке: вести военные действия без одобрения парламента дольше запрещено.

