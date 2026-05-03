3 мая, 14:33

Отец и сын убиты при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погибли два мирных жителя, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Нечаевка: дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек — муж, жена и их 21-летний сын. Отец и молодой человек скончались на месте от тяжёлых ранений.

Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Пострадавшей оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Белгородской области.

Ранее в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского округа произошла детонация дрона. Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения груди и ноги. Его госпитализировали в больницу №2 Белгорода, машина повреждена.

Александра Мышляева
