Любитель коктейлей застрелил девятилетнего мальчика за отказ принести воды

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина застрелил девятилетнего мальчика, который отказался принести ему воду для коктейля. Об этом 2 мая сообщил портал NDTV.

Трагедия произошла 1 мая во время праздничной церемонии. Родственник отца ребёнка по имени Дханеш Ядав распивал спиртное и попросил школьника принести воды, чтобы смешать её с алкоголем.

Мальчик отказался выполнить просьбу. Пьяный мужчина разозлился, выхватил пистолет и выстрелил ребёнку в живот.

На празднике началась паника. Раненого доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось. Подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его задержали.

