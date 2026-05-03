Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли финал парного турнира WTA в Мадриде
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного разряда на турнире WTA в Мадриде. Соперницами россиянок были чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, которые выиграли со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
19-летней Андреевой и 22-летней Шнайдер этот финал стал первым совместным с ноября прошлого года. На счету дуэта — два трофея WTA в парах, а также серебро Олимпийских игр в Париже. Накануне Андреева также играла в финале одиночного турнира, где уступила украинке Марте Костюк.
Для 29-летней Синяковой этот титул стал 36-м в карьере в парном разряде. Чешка десять раз выигрывала турниры Большого шлема в паре, а также побеждала на Олимпиаде в Токио в 2021 году. У 30-летней Таунсенд теперь 15 трофеев WTA в парах, два из которых — на «Шлемах».
Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев. Спортсменка признала вину в организации договорных матчей. Речь идёт о двух турнирах в 2023 и 2024 годах. Её дисквалификация началась 19 декабря 2025 года.
