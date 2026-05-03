Российские синхронистки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Сиане

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который прошёл в Сиане (Китай). Российские спортсменки набрали 227,9089 балла.

В составе команды выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Серебро и бронза достались китайским командам, которые набрали 212,9576 и 190,2319 балла соответственно.

В общем медальном зачёте этапа российская сборная заняла второе место, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Первыми стали хозяева соревнований (5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая), третья строчка у команды Великобритании (2-2-0).

Российские синхронистки выступали на турнире с национальным флагом и под гимн. Это стало возможным после того, как 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) полностью допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях по водным видам спорта.

Ранее российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова выиграли золото в Сиане. Они победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира. Это первый крупный международный старт для наших спортсменов после долгого перерыва.