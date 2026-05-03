В Красноярском крае завели дело о халатности после пожара в селе Кучерово
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности после масштабного пожара в селе Кучерово. В результате возгорания сгорели жилые дома, в которых проживали в общей сложности 42 человека, сообщили в региональном ГСУ СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Красноярском крае после пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского района завели дело об уничтожении чужого имущества. Пожар уничтожил 14 двухквартирных домов. Причиной происшествия стали действия местного жителя. Ход разбирательства взяла под контроль прокуратура.
