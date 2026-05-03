Три тысячи домов в Тверской области уже неделю остаются без света из-за непогоды

Более трёх тысяч домов в Тверской области уже неделю остаются без электричества. Суммарно, по данным Baza, без света находятся 7622 человека, из них более 400 — дети.

Причиной стал апрельский циклон, принёсший в регион мокрый снег и сильный ветер. Линии электропередачи повреждены: провода порвались под тяжестью наледи или из-за упавших деревьев. Коммунальщики пытаются устранить последствия разгула стихии, но пока безуспешно.

Перебои с электричеством зафиксированы в 17 районах. Самая тяжёлая ситуация сейчас в Максатихе — там без света остались две тысячи человек.

В Калининском районе неделю без электричества находятся семь населённых пунктов, такая же ситуация в Кимрском районе. По словам жителей Сандовского района, в деревне Перфильево вместе со светом пропала и вода. Улицы завалены деревьями, которые коммунальщики не убирают. Люди не знают, когда подача электричества будет восстановлена — точные даты им не сообщают.