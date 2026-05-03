Три тысячи домов в Тверской области уже неделю остаются без света из-за непогоды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk
Более трёх тысяч домов в Тверской области уже неделю остаются без электричества. Суммарно, по данным Baza, без света находятся 7622 человека, из них более 400 — дети.
Последствия снегопадов. Фото © Telegram / Baza
Причиной стал апрельский циклон, принёсший в регион мокрый снег и сильный ветер. Линии электропередачи повреждены: провода порвались под тяжестью наледи или из-за упавших деревьев. Коммунальщики пытаются устранить последствия разгула стихии, но пока безуспешно.
Перебои с электричеством зафиксированы в 17 районах. Самая тяжёлая ситуация сейчас в Максатихе — там без света остались две тысячи человек.
В Калининском районе неделю без электричества находятся семь населённых пунктов, такая же ситуация в Кимрском районе. По словам жителей Сандовского района, в деревне Перфильево вместе со светом пропала и вода. Улицы завалены деревьями, которые коммунальщики не убирают. Люди не знают, когда подача электричества будет восстановлена — точные даты им не сообщают.
Life.ru рассказывал, что специалисты «Россети» к вечеру 28 апреля полностью вернули передачу электроэнергии по основной сети в Псковской, Рязанской и Калужской областях, пострадавших от волны непогоды. О завершении восстановительных работ тогда сообщила сама компания.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.