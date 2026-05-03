Экс-тренера «Манчестера» Фергюсона госпитализировали перед игрой с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон был госпитализирован со стадиона «Олд Траффорд» незадолго до стартового свистка матча 35-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». 84-летнему специалисту внезапно стало плохо. Об этом сообщает Daily Mail.

Фергюсона поместили под медицинское наблюдение исключительно в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он сможет продолжить восстановление дома. В самом клубе пока не дают официальных комментариев, но болельщики уже начали писать слова поддержки в соцсетях.

Сам матч стартовал в 17:30 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» быстро захватил лидерство, забив два гола в первые 15 минут — отличились Матеус Кунья и Беньямин Шешко. Многие фанаты уверены, что победа будет посвящена легендарному наставнику.

Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год, выиграв за это время 13 титулов чемпиона Англии, пять Кубков страны, два трофея Лиги чемпионов и множество других наград. Он остаётся живым символом клуба и частым гостем на трибунах «Олд Траффорд». О его состоянии станет известно позже. Бывшие игроки команды уже начали выкладывать посты с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был срочно госпитализирован после того, как ему стало плохо на техническом совещании. Состояние стабилизировалось, но 80-летнего специалиста отвезли в больницу для обследования. Португальское издание сообщило, что у Луческу могла произойти остановка сердца, так как в январе этого года наставник уже попадал в больницу по причине сердечных проблем на фоне простудного заболевания, а в 2009 году он пережил экстренное хирургическое вмешательство на сердце.