Экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали перед матчем сборной Румынии

Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу после того, как ему стало плохо на техническом совещании перед тренировкой национальной команды. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии (FRF) в соцсетях.

По данным организации, медицинский персонал сборной немедленно оказал первую помощь, а на базу экстренно выехали две бригады скорой. Состояние тренера быстро стабилизировалось, однако, согласно протоколам, 80-летний специалист был госпитализирован для тщательного обследования.

Португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF сообщило, что у Луческу могла произойти остановка сердца. В январе этого года тренер уже был госпитализирован из-за проблем с сердцем на фоне простуды, а в 2009 году перенёс экстренную операцию на сердце.

Сборная Румынии готовится к гостевому товарищескому матчу против Словакии, запланированному на 31 марта или 1 апреля.

В августе 2024 года Мирча Луческу принял руководство национальной сборной Румынии. Его предыдущий опыт включает годичную работу в петербургском «Зените», где под его началом команда завоевала бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. За свою продолжительную тренерскую карьеру Луческу также возглавлял ряд известных клубов: итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынские «Корвинул» и «Рапид», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

