Экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали перед матчем сборной Румынии
© ТАСС / Zuma / Krzysztof Porebski
Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу после того, как ему стало плохо на техническом совещании перед тренировкой национальной команды. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии (FRF) в соцсетях.
По данным организации, медицинский персонал сборной немедленно оказал первую помощь, а на базу экстренно выехали две бригады скорой. Состояние тренера быстро стабилизировалось, однако, согласно протоколам, 80-летний специалист был госпитализирован для тщательного обследования.
Португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF сообщило, что у Луческу могла произойти остановка сердца. В январе этого года тренер уже был госпитализирован из-за проблем с сердцем на фоне простуды, а в 2009 году перенёс экстренную операцию на сердце.
Сборная Румынии готовится к гостевому товарищескому матчу против Словакии, запланированному на 31 марта или 1 апреля.
В августе 2024 года Мирча Луческу принял руководство национальной сборной Румынии. Его предыдущий опыт включает годичную работу в петербургском «Зените», где под его началом команда завоевала бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. За свою продолжительную тренерскую карьеру Луческу также возглавлял ряд известных клубов: итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынские «Корвинул» и «Рапид», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).
Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что ему не важно, примет ли сборная Ирана участие в чемпионате мира.
