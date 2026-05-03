ВКС России уничтожили пять украинских БПЛА над Смоленской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Над территорией Смоленской области уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По словам главы области, пострадавших среди населения. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
«Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.
Жителей призывают соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков дрона или необходимости помощи Анохин рекомендовал незамедлительно звонить по номеру: 112.
Ранее над Брянской областью силы ПВО, мобильные огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что воздушная атака ВСУ продолжается.
