3 мая, 16:24

ВКС России уничтожили пять украинских БПЛА над Смоленской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Над территорией Смоленской области уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, пострадавших среди населения. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

«Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков дрона или необходимости помощи Анохин рекомендовал незамедлительно звонить по номеру: 112.

Собянин: Системы ПВО уничтожили два украинских БПЛА, летевших на Москву

Ранее над Брянской областью силы ПВО, мобильные огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что воздушная атака ВСУ продолжается.

Юрий Лысенко
