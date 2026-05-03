ВКС России уничтожили пять украинских БПЛА над Смоленской областью

Над территорией Смоленской области уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы области, пострадавших среди населения. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

«Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков дрона или необходимости помощи Анохин рекомендовал незамедлительно звонить по номеру: 112.

Ранее над Брянской областью силы ПВО, мобильные огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что воздушная атака ВСУ продолжается.