Воздушная атака ВСУ на Брянскую область продолжается — сбито ещё 25 БПЛА

Над Брянской областью силы ПВО, мобильно-огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушная атака ВСУ продолжается, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём канале в «Максе».

«Наши защитники продолжают отражение массированной атаки. Над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 25 вражеских БПЛА самолётного типа», — написал глава региона. Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате массированной атаки нет.

Ранее губернатор уже сообщал о 19 сбитых беспилотниках. Таким образом, общее количество уничтоженных за время массированной атаки дронов над Брянской областью достигло 44 единиц. Пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство. Кроме того, ураинские военные атаковали дронами село Воронок в Брянской области, ранен 17-летний житель, повреждён дом. Пострадавший доставлен в больницу.