Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 15:01

Воздушная атака ВСУ на Брянскую область продолжается — сбито ещё 25 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Над Брянской областью силы ПВО, мобильно-огневые группы и спецподразделения Росгвардии ликвидировали ещё 25 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушная атака ВСУ продолжается, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём канале в «Максе».

«Наши защитники продолжают отражение массированной атаки. Над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены еще 25 вражеских БПЛА самолётного типа», — написал глава региона. Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате массированной атаки нет.

143 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Брянской областью
143 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Брянской областью

Ранее губернатор уже сообщал о 19 сбитых беспилотниках. Таким образом, общее количество уничтоженных за время массированной атаки дронов над Брянской областью достигло 44 единиц. Пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство. Кроме того, ураинские военные атаковали дронами село Воронок в Брянской области, ранен 17-летний житель, повреждён дом. Пострадавший доставлен в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar