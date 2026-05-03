3 мая, 16:27

Береговая охрана Швеции задержала судно по подозрению в нарушении закона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

В воскресенье днём сотрудники береговой охраны Швеции вместе с полицией поднялись на борт танкера Jin Hui в районе Треллеборга на юге королевства. Начато предварительное расследование по факту несоответствия судна требованиям, что считается нарушением морского законодательства, сообщила береговая охрана.

182-метровый танкер шёл под сирийским флагом, вероятно, без груза. Конечный пункт назначения не установлен. Судно находится в нескольких санкционных списков, включая британский и европейский.

У правоохранителей есть подозрение, что Jin Hui зарегистрирован под ложным флагом — имеется ряд неясностей относительно его статуса. Досмотр прошёл спокойно и по плану.

На борту сейчас работают сотрудники береговой охраны, которые расследуют предполагаемое преступление. Это уже пятое судно, задержанное за короткое время в шведских водах.

Захваченный у Йемена танкер M/T EUREKA с топливом идёт к берегам Сомали

Ранее Турецкая береговая охрана временно перекрыла пролив Босфор в обе стороны. Причиной стала техническая неисправность на борту сухогруза Zaltron, который направлялся из Египта в Россию. Судно под флагом Панамы, длиной 185 метров, сообщило о поломке двигателя в районе Куручешме (европейская часть Стамбула). К месту аварии экстренно выслали три спасательных буксира.

Александра Мышляева
