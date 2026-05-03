Бессент: Иран может начать консервировать нефтяные скважины на следующей неделе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ на фоне американской морской блокады может приступить к консервации своих буровых скважин уже на следующей неделе. По его словам, Тегеран вынужден пойти на этот шаг, чтобы избежать переполнения резервуаров.

«Они быстро заполняют свои хранилища, и по мере того, как это будет происходить, им придётся закрывать нефтяные скважины, что, по нашему мнению, может начаться уже на следующей неделе», — сказал глава ведомства в интервью телеканалу Fox News.

Бессент также спрогнозировал, что после завершения американо-израильской войны против Ирана цены на нефть будут значительно ниже, чем в начале года. Он связал это с решением Объединённых Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК.

«Это вселяет в меня оптимизм, поскольку цены на нефть по завершении конфликта будут значительно ниже, чем они были в начале этого года или в любой момент времени в 2020 или 2025 году», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Иран начал заблаговременно сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения своих хранилищ в условиях морской блокады, введённой США. Отмечается, что Тегеран приступил к этому процессу до полного заполнения резервуаров. Иранские инженеры, как утверждается, обладают достаточным опытом для консервации скважин без серьёзного ущерба для них и готовы оперативно возобновить производство при необходимости.

Напомним, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана, обещая перехватывать все суда, идущие к его берегам. Постоянный представитель Ирана при ООН уже назвал действия Вашингтона пиратством и терроризмом. Трамп в конце апреля также заявлял, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться, если блокада продолжится.