Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Подчёркивается, что артист — блестящий танцовщик и хореограф,

«Лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», — отметили в пресс-службе.

Сергеев выступает в труппе с 2004 года, он поступил туда после окончания Академии русского балета имени Вагановой. С 2010 года он был солистом. За это время артист исполнил более 60 партий в классических и современных балетах. Как хореограф он поставил в Мариинском «Двенадцать», «Коппелию» и «Концертные танцы», а также работал над оперными спектаклями.

Ближайшие выходы нового премьера на сцену — 8 мая в «Дон Кихоте», 11 мая в «Жизели», 16 мая в «Анюте», 17 мая в «Кармен-сюите» и 20 мая в балете «Шурале».

