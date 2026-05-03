В Тверской области загорелись два дачных дома и семь заброшенных строений

В посёлке Андрианиха Максатихинского округа Тверской области произошёл пожар — загорелись два дачных дома и семь заброшенных строений. Спасателям удалось предотвратить переход огня на лес и соседние постройки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Происходило горение двух дачных домов и семи заброшенных строений. В связи с сильными порывами ветра, безводным участком и плотной застройкой существовала угроза распространения огня», — говорится в сообщении.

Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив, возгорание локализовано на площади 200 кв. м. Есть ли пострадавшие, не уточняется. Глава Тверской области сообщил, что огонь вспыхнул в нежилом строении, но благодаря слаженным действиям МЧС его удалось быстро остановить.