Пожар в красноярском селе Кучерово повредил порядка 70 строений
В селе Кучерово Красноярского края в результате пожара повреждены девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Огонь распространился на значительной территории, потребовав привлечения крупных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников», — говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. По предварительным данным, угрозы распространения пожара на другие строения уже нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают дознаватели МЧС.
Напомним, жители села Кучерово в Красноярском крае, потерявшие жильё из-за крупного пожара, получат денежные выплаты. По поручению главы региона, специалисты соцзащиты помогают восстановить документы, обеспечивают одеждой и питанием, а местные власти ищут дома для расселения. Пожар локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с печным отоплением, возбуждено уголовное дело.
