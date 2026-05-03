Пожар в красноярском селе Кучерово повредил порядка 70 строений

В селе Кучерово Красноярского края в результате пожара повреждены девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Огонь распространился на значительной территории, потребовав привлечения крупных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. По предварительным данным, угрозы распространения пожара на другие строения уже нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают дознаватели МЧС.