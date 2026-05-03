Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 15:52

Пожар в красноярском селе Кучерово повредил порядка 70 строений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В селе Кучерово Красноярского края в результате пожара повреждены девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Огонь распространился на значительной территории, потребовав привлечения крупных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек. Эвакуированные граждане разместились у родственников», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших на данный момент не уточняется. По предварительным данным, угрозы распространения пожара на другие строения уже нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают дознаватели МЧС.

Полиция вычислила и задержала поджигателя 17 га леса под Красноярском
Полиция вычислила и задержала поджигателя 17 га леса под Красноярском

Напомним, жители села Кучерово в Красноярском крае, потерявшие жильё из-за крупного пожара, получат денежные выплаты. По поручению главы региона, специалисты соцзащиты помогают восстановить документы, обеспечивают одеждой и питанием, а местные власти ищут дома для расселения. Пожар локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с печным отоплением, возбуждено уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar