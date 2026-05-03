Катер с 12 людьми, включая семерых детей, перевернулся на Москве-реке
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Катер с 12 людьми на борту перевернулся на Москве-реке недалеко от Красногорска. Об этом сообщает SHOT. В воде оказались 7 детей и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах, погибших нет.
Очевидцы вызвали на место спасателей. Всех тонувших удалось поднять из воды. На причале их уже ждали медики для осмотра пострадавших. Причина происшествия пока неизвестна, информация уточняется.
В марте у острова Фелидху произошло опрокидывание скоростного катера, на котором находились семь человек: россиянка, британка и пятеро граждан Индии. Среди последних — крупный промышленник Гаутам Сингхания, получивший травмы и госпитализированный в Мумбаи, а также автогонщик Хари Сингх, который вместе с капитаном судна погиб.
