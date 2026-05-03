Катер с 12 людьми, включая семерых детей, перевернулся на Москве-реке

Катер с 12 людьми на борту перевернулся на Москве-реке недалеко от Красногорска. Об этом сообщает SHOT. В воде оказались 7 детей и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах, погибших нет.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Всех тонувших удалось поднять из воды. На причале их уже ждали медики для осмотра пострадавших. Причина происшествия пока неизвестна, информация уточняется.

