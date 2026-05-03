Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины. Об этом он сказал в видеообращении к согражданам в запрещённой в РФ соцсети.

«Словакия не будет участвовать в дальнейших анонсированных кредитах для Украины», — подчеркнул глава правительства.

Фицо также отметил, что Братислава является соседом Киева, и стороны должны вести диалог, чтобы не наносить ущерб двусторонним отношениям. Премьер напомнил, что уже отказался поддерживать выделение Евросоюзом 90 миллиардов евро киевскому режиму.

Ранее словацкий премьер объяснял это тем, что глава киевского режима вредит Словакии за то, что она выступает против продолжения боевых действий на Украине. Однако недавно Фицо заявил, что он, как и Зеленский, заинтересован в дружественных отношениях между Киевом и Братиславой.