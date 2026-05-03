За четыре часа над семью регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака была охватила несколько регионов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 75 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. В период с 12:00 до 16:00 мск дежурные расчёты ПВО отработали по целям над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.