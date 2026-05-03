Коломойский* в суде дал свой прогноз о сроках завершения конфликта

Олигарх Игорь Коломойский*, внесённый в российский реестр террористов и экстремистов, во время судебного заседания сделал прогноз о продолжительности конфликта в Незалежной. Его высказывание публикуют украинские СМИ.

«Точно не закончится в ближайшие три года», — заявил Коломойский*.

Напомним, в сентябре 2023 года Игорь Коломойский* был задержан и заключён под стражу на Украине. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, легализации незаконно приобретённого имущества, незаконном завладении активами «Приватбанка», а также в организации покушения на юриста, который приходится зятем бывшему президенту республики Леониду Кучме.

Ранее сообщалось, что СБУ и Офис генпрокурора Украины объявили новые подозрения экс-владельцу банка Игорю Коломойскому* в мошенническом завладении более 100 млн гривен. По версии следствия, в 2014 году олигарх и связанные с ним лица организовали схему: подконтрольные предприятия брали кредиты без реальной цели и обеспечения, затем деньги переводили через цепочку юрлиц и физлиц, маскируя их движение.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.