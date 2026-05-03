Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 18:19

Двое детей госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Дети двух и четырёх лет госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке под Красногорском. Об этом сообщает SHOT.

Предварительно, судно наехало на резиновую лодку, после чего и перевернулось. После осмотра медиков пятеро взрослых отказались от госпитализации. Ещё пятерых детей отпустили домой.

Для дальнейшего обследования решили доставить самых младших участников плавания. Их отвезли в Детскую больницу имени Сперанского.

В Забайкалье спасатели сняли двоих детей с дрейфовавшей по реке льдины
В Забайкалье спасатели сняли двоих детей с дрейфовавшей по реке льдины

Напомним, под Красногорском на Москве-реке перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — 7 несовершеннолетних и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах, благодаря чему удалось избежать самого худшего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar