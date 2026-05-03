Капитан катера, перевернувшегося на Москве-реке, был пьян и допустил перевес

Капитан арендованного катамарана, перевернувшегося на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл в районе микрорайона Пойма под Красногорском. На борту судна находились 12 человек — семеро детей и пятеро взрослых. Всех удалось поднять из воды, погибших нет. На месте работают три бригады скорой помощи, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Уточняется, что он допустил перевес — взял на борт больше людей, чем положено. Предварительно, у пострадавших детей диагностировали переохлаждение. Пьяного капитана задержали до прибытия спасателей. На месте происшествия также случилась драка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

«Маломерное судно с пассажирами, двигаясь в акватории Москвы-реки в районе Красногорска, перевернулось, в результате чего люди выпали за борт. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также начал процессуальную проверку по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи дадут оценку действиям лиц, допустивших инцидент.

