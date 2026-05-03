3 мая, 19:05

На Украине готовятся к новому ужесточению мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Украина готовит очередное ужесточение мобилизации. Об этом говорят изменения в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и новые правила предоставления отсрочек для студентов. Информацию подтвердили в российских силовых структурах.

«На Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации. Только за прошедшие сутки было заявлено, что ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть «брони» и мобилизовывать людей»,приводит комментарий источника ТАСС.

Силовики добавили, что Минобороны Украины пересмотрит отсрочки для студентов. Цель — высвободить дополнительный мобилизационный ресурс. Силовые структуры также указали, что ТЦК начнут проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. В планах — рейды по спортзалам.

BZ: Украинцев сделали дешевой военной силой Европы в битве с Россией

В конце апреля Владимир Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Правовой режим продлили ещё на 90 суток — до 2 августа текущего года. Действующие ограничения и мобилизационные мероприятия остаются в силе на ближайшие три месяца. Эти меры регулярно пролонгируют с начала конфликта.

Лия Мурадьян
