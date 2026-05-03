«Практически ежедневно»: Командующий ВВС Белоруссии заявил о нарушениях границы беспилотниками

Белорусские военные практически ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

По словам генерала, сложилась непростая военно-политическая обстановка. Это связано с беспрецедентной милитаризацией соседей и европейского континента, продолжением военных конфликтов и расширением НАТО.

Лукьянович пояснил, что проблема отчасти обусловлена сложным географическим положением республики. На территории страны есть «выступы» как в сторону Украины, так и в сторону Российской Федерации на юге и востоке.

От маршрутов, которые пролегают мимо белорусских границ, беспилотники порой отклоняются. На траекторию их полёта влияют в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

«При нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь и если воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, данная цель уничтожается», — подчеркнул командующий.

Ранее в Комитете Госдумы по обороне назвали переброску украинских подразделений к белорусской границе отвлекающим манёвром. Парламентарии полагают, что киевский режим таким образом пытается стянуть российские силы на это направление.