Украина стягивает войска к границе Белоруссии: Какова вероятность вторжения ВСУ в РБ

Переброска украинских подразделений к белорусской границе выглядит скорее как отвлекающий манёвр, призванный стянуть российские силы на это направление, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя сообщения, что Киев наращивает численность ВСУ в Черниговской и Житомирской областях.

По словам парламентария, для осуществления подобного манёвра ВСУ нужно снимать свои резервы с куда более приоритетных участков Запорожского и Красноармейского направлений. При этом вероятность реального вторжения украинских войск в Белоруссию он считает маловероятной.

«Это будет означать, что эта страна, прежде все же сохранявшая нейтралитет, будет втянута в полноценные боевые действия и сможет открыть против киевского режима второй фронт», — подчеркнул депутат ГД РФ в интервью «Ленте.ру».

Тем временем Армия России продолжает наступательные действия на всех направлениях СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения пункта управления общевойскового объединения российской «Южной» группировки войск.